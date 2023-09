Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Chełmnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dywany kwiatowe - między innymi odtworzony ratusz czy tonący w kwiatach zegar - to niektóre z kwiatowych obrazów, które cieszą oczy w przestrzeni Chełmna.

Po raz 28. w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie zorganizowano Festyn Archeologiczny. W tym roku odbywa się pod hasłem "My Słowianie". Na miejscu jest ponad 200 rekonstruktorów historycznych.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przy Szkole Podstawowej w Brzozowie (gmina Kijewo Królewskie) powstaje nowoczesna sala gimnastyczna. Gmina pozyskała na ten cel około 9 mln złotych rządowego dofinansowania. W piątek (15.09.2023) miejsce to odwiedził Przemysław Czarnek, minister edukacji narodowej, Krzysztof Szczucki - prezes Rządowego Centrum Legislacji i Joanna Borowiak - poseł na Sejm.

W Prokuraturze Rejonowej w Chełmnie prowadzone jest postępowanie dotyczące zgłoszenia o podejrzeniu wykorzystywania seksualnego małoletniej. Dopuścić miał się przestępstwa nauczyciel kilku szkół w powiecie chełmińskim. Co rzeczywiście działo się między belfrem i uczennicą - i jak długo to trwało - ma ustalić prokurator.

W czwartek (14.09.2023) do Szkoły Podstawowej w Brukach Unisławskich przyjechali minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek i Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji.

We wtorek (12.09.2023) na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie promesy dla Ochotniczych Straży Pożarnych w województwa kujawsko-pomorskiego wręczył Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Kamil Bednarek w Unisławiu, Jasiek Mela w Kijewie Królewskim - będziecie? Co jeszcze zaplanowano w najbliższe dni w powiecie chełmińskim?

Lokalny patriota, skromny, skuteczny, przykład dla sportowców wszystkich dyscyplin - tak na temat Piotra Grossa mówią w Chełmnie. Zawodnik, który od lat był ikoną chełmińskiej seniorskiej drużyny piłkarskiej, rozstał się z Chełminianką po sezonie 2022/2023. Teraz oficjalnie pożegnano go na stadionie im. Grzegorza Mielcarskiego. A co nam mówią o nim ci, którzy mieli okazję go obserwować na boisku, poznać?

Joanna Kulig jest jedną z najbardziej utytułowanych polskich aktorek młodego pokolenia. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. Jej ostatni film "Kobieta z…" walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Aktorka była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje gwiazda.