Międzynarodowy Dzień Tańca w Chełmnie. Belgijkę zatańczono na chełmińskim rynku. Zdjęcia

W Chełmnie królował taniec

Przypomnijmy, Dzień Tańca w Chełmnie to wydarzenie, które każdego roku celebruje pasję do tańca i jednoczy miłośników tej sztuki. Wówczas miasto ożywa rytmami różnych stylów tanecznych, oferując każdemu szansę na prezentację swoich umiejętności. To też okazja do zanurzenia się w świat różnorodności tańca i czerpania radości z tej uniwersalnej formy wyrazu artystycznego.