Chełmno - archiwalne zdjęcia. Tak wyglądały zabytki, auta i witryny sklepowe

Kolejny raz zapraszamy Państwa na sentymentalny spacer po Chełmnie. Tym razem - Chełmno na czarno - białej fotografii z serii wydawniczej z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego stulecia.

- Zdjęcia do prezentowanych pocztówek wykonał Jerzy Wendołowski (1913 - 1988), a wydawcą pocztówek było Biuro Wydawnicze "RUCH"- mówi Anna Grzeszna-Kozikowska, historyk z Muzeum Ziemi Chełmińskiej. - Dzięki tym pocztówkom możemy zobaczyć ciekawe aspekty i detale miasta. Dziś te miejsca wyglądają inaczej lub już ich nie ma.

Często zapominamy o tym, że historia to nie tylko to, co wydarzyło się setki lat wcześniej, ale również to, co było kilka, kilkanaście lat temu, a nawet - wczoraj.