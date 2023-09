Kamil Bednarek, Jasiek Mela - co będzie się działo w powiecie chełmińskim? Sprawdźcie!

Marsz Pamięci w Chełmnie

Jak co roku Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie serdecznie zaprasza przedstawicieli szkół (kółka historyczne), a także pasjonatów i miłośników historii na tradycyjny Marsz Pamięci, upamiętniający ofiary II wojny światowej, który odbędzie się w tym roku wyjątkowo 15 września 2023 o godz. 12.45. Zbiórka uczestników marszu przed ratuszem. Pierwszy Marsz Pamięci zorganizował w 1990 roku ówczesny dyrektor Muzeum Ziemi Chełmińskiej Jerzy Kałdowski. Okazją ku temu stało się odsłonięcie tablicy na Placu Wolności upamiętniającej ofiary stalinizmu z ziemi chełmińskiej z lat 1939-1956. Od tego czasu, corocznie, wraz z młodzieżą i mieszkańcami Chełmna, w miejscach pamięci składane są kwiaty i zapalane znicze. Na trasie Marszu znajduje się: Pomnik Kawalerzysty, Grób Nieznanego Żołnierza, Tablica Ofiar Stalinizmu przy Placu Wolności, Pomnik Ofiar Faszyzmu, Pomnik 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, Pomnik Katyński przed Kościołem Garnizonowym oraz symboliczny grób Mariana Szwedowskiego – gimnazjalisty chełmińskiego, ofiary stalinizmu, zmarłego w więzieniu UB na Montelupich w 1952 w Krakowie.

Spacer i historia gen. Hallera

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” organizuje VIII Rajd Pieszy "Śladami Historii Ziemi Chełmińskiej". To 7 km spaceru, ogrom wiedzy historycznej związanej z mieszkającym niegdyś na tym terenie gen. Józefie Hallerze, wystawa zdjęć i pamiątek związanych z generałem oraz pyszny poczęstunek na mecie rajdu. A to wszystko już 15 września od godz. 15. Zbiórka: przy przystanku szkolnym w Gorzuchowie o godz. 14.50. W tym roku obchodzimy 150-tą rocznicę urodzin gen. Hallera. Organizatorzy zachęcają do udziału. Zapisy pod nr tel. 501 795 541.