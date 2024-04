Prasówka z marca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Świat Wiedźmina jest fascynujący i niezwykle bogaty. Przyciąga dzięki temu do siebie fanów literatury fantasy, gier komputerowych i seriali nie tylko w naszym kraju. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek, dzięki czemu przygody Geralta z Rivii poznaje coraz więcej osób. Świat stworzony przez Andrzeja Sapkowskiego obfituje również w ciekawostki. Sprawdź, czy znasz je wszystkie.

W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu.

W sali mieszczańskiej Muzeum Ziemi Chełmińskiej otwarto wystawę fotografii przyrodniczej "Historia światłem malowana".

W niedzielę (17 marca 2024 roku) na Pchlim Targ we Włocławku przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku nie brakowało klientów, nie brakowało też sprzedających. Pochmurna i chłodna aura, nie zniechęciła mieszkańców Włocławka i okolic, którzy w poszukiwaniu świątecznych dekoracji, wiosennych kwiatów i krzewów, rzeczy używanych, odzieży i butów z nowych kolekcji, tanich warzyw, mebli do domu i ogrodu, niemieckiej chemii oraz rowerów przybyli na to popularne targowisko. Zobaczcie zdjęcia z Pchlego Targu.

Tu Energa zaplanowała wyłączenia prądu w najbliższym tygodniu (w dniach 15-22 marca 2024). W galerii podajemy miejscowości i ulice, przy których będą problemy z prądem. W naszej galerii podajemy wykaz miejscowości w województwie Kujawsko-Pomorskim, w których zaplanowane zostały prace modernizacyjne związane z planowanymi wyłączeniami prądu.