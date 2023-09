Kamila i Marek Bielówka z Chełmna mistrzami tatuażu w Kujawsko-Pomorskiem. Rozstrzygnięto plebiscyt "Gazety Pomorskiej". Zdjęcia

- Nasza przygoda ze studiem tatuażu i piercingu rozpoczęła się w 2020 roku, kiedy wpadłam na pomysł aby robić to co zawsze mnie interesowało, czyli piercing - mówi Kamila Bielówka. - Wtedy też zrobiłam pierwszy kurs piercingu w Sopocie, po którym byłam gotowa do tego, aby zacząć robić to co lubię. Marek natomiast zawsze miał zdolności plastyczne. Niejedna osoba namawiała go wcześniej na to, by zajął się tatuowaniem. Postanowiliśmy więc połączyć jedno z drugim i tak powstało nasze Studio. Przez cały czas nasze studio coraz bardziej się rozwija, a my staramy się dokształcać - w miarę możliwości. Nasze Studio działa przy ul. Panieńskiej 16 a, obok naszego domu, dzięki czemu mamy możliwość ustalać dogodna dla klientów godziny.