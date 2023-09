Pożegnanie Piotra Grossa. Kapitan Chełminianki Chełmno po 18 latach rozstał się z drużyną. Zdjęcia

Rafał Dobrowolski, prezes Chełminianki Chełmno:

Ostatnio doszedłem do wniosku, że od 1996 roku, odkąd zaczęliśmy przygotowania do zarejestrowania klubu Chełminianki w 1997 roku, co 9 lat płaczę. Zazwyczaj z radości. W 1996 roku płakałem, że zawiązał się komitet założycielski. W 2005 roku płakałem po awansie do okręgówki. Trzeci raz łzy lały się w 2014 roku - gdy Chełminianka awansowała do III ligi, pierwszy i jedyny raz w historii. A teraz, w 2023 roku, tym razem płakałem ze smutku, że Piotr Gross kończy karierę. Kiedy wręczałem mu upominek mówiłem mu, że liczę iż jeszcze zimą do nas wróci, trochę nam pomóc. To na pewno nasz najskuteczniejszy i najbardziej zasłużony zawodnik. Grał u nas 18 lat z dwiema krótkimi przerwami. Kapitan Chełminianki, zdobył ponad 250 bramek. Dwa razy cieszył się tytułem króla strzelców IV ligi kujawsko-pomorskiej. Skromny, cichy, grzeczny - nie miał żadnych wymagań. Pięć razy już odchodził i za każdym udało mi się go zatrzymać. Wiosną grał z kontuzją. W czerwcu skończył 40 lat. I tym razem już nie udało mi się go nakłonić do zmiany decyzji, przegrałem. Dziękuję "Grosikowi" za te wszystkie lata współpracy, to była przyjemność! Piotr Gross może być idolem dla wielu piłkarzy.