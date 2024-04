Przegląd prasy z tygodnia 21.04.2024. Co działo się w Chełmnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

7.01.2024 spalił się dom w Nowejwsi Chełmińskiej. Mężczyzna, który uciekł z niego został znaleziony kilka kilometrów dalej. Trafił do szpitala psychiatrycznym. Sąsiedzi mówili, że od dawna się go obawiali, bo był karany za przestępstwa. Co ustaliła prokuratura w sprawie pożaru?

Na drodze wojewódzkiej nr 550, na wysokości Starogrodu, przewróciła się ciężarowa scania. Wiozła tłuczeń.

Co policja robi w sprawie afery w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie, na profilu której ktoś umieścił kroplówkę, do której podłączona jest wódka, a nad tym podpis: "Parametry życiowe Mariusza K. wracają do normy"? - pyta Czytelnik. A my pytamy w KPP w Chełmnie.

W czwartek (18.04.2024) w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie odbyły się powiatowe finały Igrzysk Dzieci kl. I-VI w koszykówce dziewcząt i chłopców.