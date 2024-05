Pelargonie: jak sadzić i pielęgnować popularne kwiaty? Mamy nowe praktyczne porady

Rosną szybko, kwitną obficie i nieprzerwanie od wiosny do jesieni, są łatwe w utrzymaniu i odporne na trudne warunki atmosferyczne - pelargonie to niewątpliwie kwiaty piękne i bujnie kwitnące .

Pelargonie, królowe balkonów są trwałe i łatwe w pielęgnacji. Ulubienice naszych mam i babć znajdują coraz częściej uznanie u osób młodych, zapracowanych i tych, które nie mają ręki do roślin. Cieszą się nimi mieszkańcy bloków i domów letniskowych, właściciele nowoczesnych apartamentów oraz domów jednorodzinnych , wszyscy którzy zdobią balkony, loggie i tarasy. Miłośnicy nowoczesności sięgają po najnowsze odmiany, w modnych kolorach i oryginalnych kształtach, które idealnie wpisują się w aktualne trendy.

Pelargonia - królowa rabat, balkonów, bukietów

Pelargonie doceniane są za bogactwo barw i łatwość wykorzystania w różnych aranżacjach. Można je dowolnie posadzić w skrzynkach balkonowych, donicach. Pięknie prezentują się w bukietach. Niektóre odmiany wydzielają intensywny zapach, który skutecznie odstrasza komary i owady. Suszone liście pelargonii idealnie sprawdzają się w zapachowych mieszankach. Cukiernicy używają jadalnych liści do dekoracji ciast i tortów, a kucharze do dań mięsnych, sałatek i deserów. Znane są z właściwości leczniczych - wyciągi stosuje się do gojenia ran, obniżenia gorączki, leczenia infekcji i schorzeń wątroby.