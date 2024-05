Ten widok zapiera dach! Wpadnij do Chełmna i zobacz panoramę z wieży fary i z tarasu ratusza. Zdjęcia

Taras widokowy na wieży fary w Chełmnie

Wejście na wieżę czynne będzie do 30 września 2024 roku , a 2 maja, 4 maja - miedzy godz. 11 a 17.

Z kolei w dniach: 3 maja, 5 maja - od godz. 14 do 17.

W maju i czerwcu na wieżę fary można wejść tylko w weekendy, a w lipcu i sierpniu - co dzień (poniedziałek- sobota w godz. 11-17; niedziela 14-17, wyjątkiem są święta kościelne). Wejście na wieżę jest płatne. Bilety do nabycia w punkcie przy wejściu głównym do kościoła.