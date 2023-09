Minister edukacji Przemysław Czarnek i minister Krzysztof Szczucki w szkole w Brukach Unisławskich. Zdjęcia

Szkołę w Brukach Unisławskich prowadzi Stowarzyszenie Inicjatyw Wiejskich "Mała Ojczyzna". Do szkoły, do klas od zero do ósmej, uczęszcza 70 uczniów. Najmniej liczna klasa liczy dwoje uczniów najliczniejsza - 13. To w zdecydowanej większości uczniowie z Bruków Unisławskich i Błota.