Minister Czarnek w Brzozowie. Związkowcy ZNP z Chełmna przyjechali protestować. Zdjęcia

Szef MEN nie krył zażenowania zachowaniem części protestujących. Zapraszał do rozmowy, a gdy tylko zabierał głos rozlegały się gwizdy.

- Tak wygląda obraz dzisiejszej opozycji - mówi Czarnek. Protestujący mieli ze sobą transparenty m.in. z hasłami "Czarnek! Jesteś ideologią! Nie jesteś ministrem!", "Willa Plus dla kolesi, dla nauczyciela 3690 brutto", "Czarnek out", "Wolna szkoła", "Stop indoktrynacji". -Rozmawiajmy na argumenty i przestańmy gwizdać. Cieszmy się z tego, że dziś w Polsce mamy ogromne inwestycje w oświatę. Mamy 13,7 mld zł zainwestowane w infrastrukturę oświatową. Jedną z tych inwestycji jest ta sala gimnastyczna. Politycy opozycji potrafią gwizdać na świetną inwestycję. A my dalej będziemy inwestować w oświatę. Nawet jeżeli się wam to nie podoba, bo jesteśmy skuteczni. Takich inwestycji w oświatę nigdy nie było. Ludzie to doceniają, zwykli ludzie. Tylko wy macie klapki na oczach, ZNP-owskie klapki na oczach. Zdejmijcie te klapki