Przegląd prasy z tygodnia 10.12.2023. Co działo się w Chełmnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Uczennice Magdalena Ostrowska i Kalina Szulc z Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej w ZSCKZ w Grubnie zdobyły wyjątkowe wyróżnienie nagrodę Złotego Gryfa 2023 w kategorii Gryf Uczniowski.

W hali sportowej w Stolnie odbył się charytatywny turniej piłki nożnej #MikołajePomagają CUP o puchar Wójta Gminy Stolno Jerzego Rabeszki. Rywalizowało aż 12 zespołów z całego powiatu chełmińskiego!

Tajemnicza budowla to dawna niemiecka fabryka kruszywa (szutru) w Dalimierzu, niewielkiej miejscowości w gminie Polanów (województwo zachodniopomorskie), Ze szczątkowo dostępnych informacji wynika, że powstała w latach 20. albo 30. XX wieku. To co widać na współczesnych zdjęciach, to tylko jej część.