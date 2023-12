Oszukali "na wnuczkę" w gminie Unisław! Oszuści wykonali wiele telefonów do mieszkańców gminy Unisław, jedna staruszka uwierzyła

W KPP w Chełmnie potwierdzają, że mają sygnały iż w gminie Unisław rozdzwoniły się telefony mieszkańców od potencjalnych oszustów "na wnuczkę".

- Odnotowaliśmy informacje związane z możliwością popełnienia przestępstwa oszustwa - mówi sierż. sztab. Agnieszka Stankiewicz, p.o. oficera prasowego KPP w Chełmnie. - W jednym przypadku, niestety, dzwoniący okazali się skuteczni. 86-letnia kobieta padła ofiara oszustów. 4 grudnia zadzwoniła do niej kobieta, która przekazała informacje, że uległa wypadkowi i że jak otrzyma od babci pieniądze to będzie mogła wyjść na wolność. Telefonująca kobieta przekazała następnie telefon mężczyźnie, który twierdził, że jest policjantem. Zadeklarował, że za odpowiednie pieniądze pomoże wnuczce kobiety. Kobieta przystała na to. Mężczyzna pojawił się w jej domu, by odebrać gotówkę. My zgłoszenie otrzymaliśmy dopiero następnego dnia od kogoś z rodziny oszukanej pani.