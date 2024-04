Problemy w Radzie Powiatu Chełmińskiego! Starosta nie może porozumieć się i zawiązać koalicji

Starosta do mnie nie dzwonił i nie sądzę, aby dzwonił do któregoś z kolegów, bo pewnie by mnie już poinformowali - mówi Barbara Konieczna, radna PiS, która uzyskała mandat na kolejną kadencję. To ona poprowadzi pierwsza sesję, ponieważ jest najstarszą wiekiem radną w tym gronie. - W poprzedniej kadencji też starosta nas pomijał, więc nie spodziewam się od niego telefonu. Po krytyce jego pewnych działań popadłam w niełaskę.