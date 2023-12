Wzrosła ilość kradzieży! Ale nie w powiecie chełmińskim

Łączna liczba drobnych kradzieży - podlegających karze z art. 119 KW (kradzież lub przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 800 złotych,) w 2022 roku odnotowana w powiecie chełmińskim to 400 zdarzeń. W tym 34 czyny zostały popełnione przez nieletnich.

- Natomiast w okresie od stycznia do 31 października 2022 roku łączna liczba odnotowanych kradzieży w tej kategorii to 358 - mówi podkom. Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie. - W tym samym okresie tego roku, odnotowano o dziesięć czynów mniej - 348, pomimo tego, że od października zwiększyła się kwota kradzieży kwalifikowanych jako wykroczenie z 500 do 800 złotych.