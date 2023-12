Co z obiektem po Intermarche w Chełmnie? Brakuje supermarketu w tej części miasta

- Moim zdaniem, po tej stronie mieszkańcy mają gorzej, jeśli chodzi o możliwość korzystania z zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych, ponieważ do wszystkich mają daleko - zauważa mieszkaniec Chełmna. - Czy ten obiekt jest nadal w rękach Pana Ciastka? Czy ktoś go odkupił? Czy w magistracie władzom naszego miasta wiadomo cokolwiek na temat planów co do tego obiektu? I czy jeśli nie w tym obiekcie, to czy gdzieś po tej stronie miasta, jest planowana budowa przemysłowo-spożywczego sklepu wielkopowierzchniowego?