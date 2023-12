Tak było na mikołajkach w Chełmnie. Dzieci spotkały św. Mikołaja w chełmińskim Rondzie. Zdjęcia Monika Smól

Była szansa osobiście porozmawiać ze św. Mikołajem, zrobić sobie z nim zdjęcie i napisać list do niego, by nie zapomniał jakie marzenia chciałyby dzieci, by się spełniły w Wigilię i czego będą szukały pod choinka. A to wszystko na mikołajkowym spotkaniu w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie w środę (6.12.2023).