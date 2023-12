Pożar w budynku gospodarczym w powiecie chełmińskim. Wypadek na A1 - ciężarna w szpitalu. Zdjęcia

W sobotę (9.12.2023) w ogniu stanął budynek gospodarczy w Zegartowicach (gmina Papowo Biskupie).

Budynek gospodarczy zaczął palić się w murowanym, podzielonym na sześć części, piętrowym obiekcie. Ogień pojawił się na dwóch kondygnacjach (parterze i piętrze) jednej części tegoż budynku gospodarczego. Panowało intensywne zadymienie.

Przed przyjazdem strażaków właściciel wyniósł z budynku dwie butle z gazem propan-butan. Strażacy najpierw odłączyli przedłużacz doprowadzający prąd do budynku, a następnie - w aparatach ochrony dróg oddechowych - weszli do wnętrza obiektu. Zauważyli i wynieśli kolejne butle z gazem propan-butan - te okazały się być puste. Podali dwa prądy wody - do wnętrza i z drabiny także na pierwsze piętro. Podczas gaszenia używali też agregata oddymiającego.

Z drugiej strony obiektu znajdował się gołębnik. Strażacy wynieśli z niego siedem - żywych - gołębi.