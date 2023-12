Tak było na jarmarku świątecznym i spotkaniu mikołajkowym w Unisławiu. Tu odczarowują tradycyjny obraz wsi. Zdjęcia

- Unisław kolejny raz udowodnił, że to w ludziach jest moc, to ich chęci, zaangażowanie przekładają się na możliwości. A że można wiele, pokazują kolejnymi,, wyjątkowymi wydarzeniami, ich skalą, oprawą, promocją - mówi nasz Czytelnik. - Nawet niektóre miasta - w tym te duże - mogą im tego pozazdrościć. Powinny brać przykład, że jak się chce to się da. Ja żałuję, że w mojej gminie nie dzieje się prawie nic, albo sztampowe wydarzenia od 50 lat te same, nawet realizowane w niemal identyczny sposób jak powiedzmy 20 lat temu. Średniowiecze po prostu.