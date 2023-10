Prasówka tygodniowa z 15.10.2023 w Chełmnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełmna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 8.10 a 14.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit”?

Przegląd tygodnia: Chełmno, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Piękne dekoracje pomników na Wszystkich Świętych 2023. Te wyjątkowe kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby. 📢 Ale akcja! Ładunek kukurydzy rozsypał na drodze w gminie Papowo Biskupie. Zdjęcia Kierowca przejeżdżający przez gminę Papowo Biskupie zgubił część swojego ładunku. Kukurydza, którą przewoził, rozsypała się na ulicy. Można powiedzieć, że piątek trzynastego był dla niego pechowy!

📢 Dzień Edukacji Narodowej 2023. Nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli z Kujawsko-Pomorskiego. Lista Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej zarząd województwa nagradza nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie listę nagrodzonych oraz fotorelację z uroczystej gali.

Tygodniowa prasówka 15.10.2023: 8.10-14.10.2023 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsi nauczyciele w Chełmnie! Odebrali nagrody burmistrza. Zobacz wideo, zdjęcia, nazwiska W piątek (13.10.2023), w auli Szkoły Podstawowej nr 2, burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom chełmińskich szkół i przedszkola, dla których Gmina Miasto Chełmno jest organem prowadzącym.

📢 Oto najlepsi nauczyciele w powiecie chełmińskim! Odebrali nagrody. Zobacz zdjęcia, nazwiska Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd Powiatu Chełmińskiego podziękował za zaangażowanie i wysiłek włożony w pracę, dyrektorom oraz nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chełmiński. 📢 Sanatorium za darmo na NFZ - takie są zasady. Oni mogą wyjechać do sanatorium za darmo. Lista osób uprawnionych W Polsce jest wiele uzdrowisk oferujących zabiegi na najwyższym poziomie. Do sanatorium chory jedzie, by odzyskać sprawność po urazie czy zdrowie po przebytej chorobie. Do sanatorium można wyjechać za darmo osoba, która posiada skierowanie NFZ. Jednak kolejki oczekujących na pobyt w uzdrowisku są bardzo długie. Jak można wyjechać do sanatorium za darmo bez kolejki? Zobacz listę osób uprawnionych do darmowych turnusów na NFZ w sanatorium.

📢 Pożar w szkole w Grubnie! Ewakuowano uczniów i pracowników. Co zakładał scenariusz akcji strażackiej? Zdjęcia Ogień w bibliotece w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie - taką informację usłyszał dyżurny KP PSP w Chełmnie. Natychmiast wysłał tam strażaków. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. 📢 Takie są najmądrzejsze rasy psów. Te psy są najinteligentniejsze na świecie - zobacz TOP 8 ras Zazwyczaj to, czy pies jest mądry, oceniamy na podstawie tego, czy i jak wykonuje nasze polecenia. Jednak prowadzone badania pozwalają zakładać, że inteligencja psów to coś więcej, niż "przynieś" i "leżeć", czy też "podaj łapę". Stanley Coren, badacz psiej psychologii, wyróżnił kilka rodzajów psiej inteligencji. Określił, które rasy psów są najmądrzejsze. Mamy ścisłą czołówkę tej listy - te psy są najinteligentniejsze na świecie. Zobacz.

📢 Wspaniałe wiadomości dla URSUS-a w Chełmnie! Zakład otrzyma 13 mln złotych, by wyszedł na prostą. Zdjęcia Nasz zakład nigdy dotąd nie doświadczył takiej pomocy - mówi Piotr Mittelstaedt, prezes URSUS-a w Chełmnie. - To pomoc kompleksowa, która zniweluje nasze wszystkie bolączki. Jest się z czego cieszyć. To historyczny moment. Dobre wiadomości w czwartek (12.10.2023) przekazał prezesowi zakładu i załodze Krzysztof Szczucki - prezes Rządowego Centrum Legislacji. Towarzyszyła mu legenda Solidarności - Andrzej Gwiazda. 📢 TOP stroiki, wieńce, wiązanki na cmentarz. Zobacz piękne dekoracje i kwiaty na groby na Wszystkich Świętych - zdjęcia z kwiaciarni Zobacz w galerii jakie stroiki, wieńce i wiązanki można kupić na groby na Wszystkich Świętych. Są dekoracje florystyczne na cmentarz z kwiatów żywych i sztucznych wykonane w kwiaciarniach w Kujawsko-Pomorskiem.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?