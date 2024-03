Marzec 2024 w Chełmnie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lutego 2024

Zobacz galerię zdjęć par z powiatu chełmińskiego, które biorą udział w akcji Ona i On 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: wspólne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, weekendowe pobyty w SPA, wczasy w Grecji oraz główna nagroda - 50 000 złotych na realizację marzeń!

Coraz więcej turystów zagląda do Chełmna - Miasta Zakochanych, odwiedzając zabytki i miejsca, z których "polskie Carcassonne" jest znane. Można zwiedzać zakątki samodzielnie, można z przewodnikiem. A oto 15 obiektów, które trzeba w Chełmnie zobaczyć!

Wracając co przedszkoli i szkół dzieci z Chełmna mogą wspominać wizyty w komendzie straży pożarnej. Strażacy zadbali o to, aby nie brakowało atrakcji i wiedzy przekazanej gościom.

Czy XCeed sprawdzi się po kilku latach użytkowania i czy jest to dobry wybór? Sprawdźmy tego ciekawego crossovera, który niedawno przeszedł lifting.

Choć warunki są już mało zimowe, to grupa morsów z Chełmna nie odpuściła okazji do wspólnej kąpieli w Jeziorze Starogrodzkim.

