Hit w szpitalu w Chełmnie! Tata może być przy cesarskim cięciu i bezpłatnie zostać z mamą aż do opuszczenia szpitala Monika Smól

Świetne wieści ze szpitala w Chełmnie - ruszyła możliwość bycia przy cesarskich cięciach dla bliskich pacjentki! To nie koniec dobrych informacji. Możliwy jest również darmowy pobyt z pacjentką osoby towarzyszącej - i to przez cały jej pobyt na Oddziale Ginekologiczno-Położniczo-Noworodkowy - aż do wyjścia mamy ze szpitala. Skorzystać mogą chętne panie z województwa kujawsko-pomorskiego i nie tylko!