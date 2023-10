Nowoczesny tomograf komputerowy trafi do szpitala w Chełmnie! To urządzenie za 3 mln złotych

Kiedy ostatnio w chełmińskiej lecznicy zakupiono tak kosztowny sprzęt?

- Kilka lat temu, chyba w 2018 roku, kupiliśmy aparat cyfrowy do RTG, też sporo kosztował, ale nie tyle - przyznaje dyrektor chełmińskiego szpitala. - Nowoczesny tomograf to dla nas cenny zabytek. To jedno urządzenie, bardzo duży wydatek, ale posiadanie go pozwoli nam niewątpliwie poprawić jakość obrazowania wykonywanych badań. 64-rzędow i 128-warstwowy tomograf komputerowy to urządzenie, o które prosił personel - specjaliści w tym zakresie. Zapewni im inną jakość obrazowania.