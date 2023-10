Kandydaci Nowej Lewicy do Sejmu skarżyli się na komunikację w Chełmnie. Co na to burmistrz?

- Wielu młodych ludzi narzekało, że gdyby nie sołtysi, to nawet do szkół nie byłoby szans dotrzeć. Połączenia są, ale nie wystarczające - mówiła na dworcu w Chełmnie Czesława Augustinowicz z Brzozowa, kandydatka Nowej Lewicy na posła. - Chełminianka, Gabriela Lisewska, podniosła temat połączeń z Bydgoszczą, gdzie mieści się Centrum Onkologiczne. Mamy wysyp nowotworów na naszym terenie, a do Bydgoszczy kursują cztery autobusy na krzyż. Starzejemy się jako społeczeństwo, a gdy 65-latkowie zaczną być weryfikowani jako kierowcy, przybędzie nam pasażerów komunikacji zbiorowej. Pani Lisewska podkreślała z kolei, że miasto nie ma także komunikacji miejskiej, a tylko kilka połączeń prywatnego przewoźnika.