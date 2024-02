Tygodniowy przegląd prasy 25.02.2024: Chełmno, 18.02-24.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Chełmna

Zobaczcie oferty najdroższych domów na sprzedaż w Chełmnie według serwisu Otodom. Wybraliśmy te, za które właściciele żądają od 500 tys. złotych do ... - sami sprawdźcie!

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Chełmno: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Zobaczcie zdjęcia zgłoszonych par z powiatu chełmińskiego. Tu - pary z powiatu chełmińskiego w kategorii "On i Ona - razem do 7 lat".