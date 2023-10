Wspaniałe wiadomości dla URSUS-a w Chełmnie! Zakład otrzyma 12 mln złotych, by wyszedł na prostą. Zdjęcia

W pomoc dla URSUS-a zaangażował się Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji. To on pośredniczył w kontaktach prezesa URSUS-a z szefostwem Agencji i w imieniu chełmińskiego Zakładu zabiegał o wsparcie. I to on otrzymał podziękowania i kwiaty od prezesa URSUS-a - w imieniu całego Zarządu i załogi.

- 7 miesięcy temu, 13 marca, prezes pokazał mi ten zakład, poznał z załogą i opowiedział o problemach URSUS-a - mówił Krzysztof Szczucki. - Pamiętam te uczucia. Zakład URSUS w Chełmnie to nie jest zwykły zakład pracy, a wspólnota ludzi walcząca od początku lat 90-tych, by URSUS przetrwał, by nie poddał się trendom prywatyzacji i sprzedawania wszystkiego za bezcen. Wysiłkiem, poświeceniem, cierpliwością i poświeceniem doprowadzić do tego, że przetrwał i jest jedynym URSUS-em w Polsce. Spotkanie nie pozostawiło we mnie dylematów, wątpliwości. Uznałem, że trzeba pomóc, bo zakład ma miejsce na gospodarczej mapie Polski i województwa kujawsko-pomorskiego. W bliskiej współpracy z prezesem, zarządem, pracownikami, udał osie wypracować plan restrukturyzacji i mamy to. Ag przyznała 13 mln złotych wsparcie na 120 miesięcy, by produkcja mogła trwać i się rozwijać. Obiecuje, że nadal będę z URSUS-em i załogą. To początek drogi, na końcu URSUS pokaże co potrafi i wejdzie na 100 procent swoich możliwości produkcyjnych. Historia URSUS-a, etosu pracy, przypomina historię Solidarności - urzeczywistnionej wbrew sytuacji międzynarodowej, wbrew warunkom.