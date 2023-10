Mariusz Kałużny i Patryk Jaki na spotkaniu z mieszkańcami w Chełmnie. Wideo, zdjęcia

Obejrzyj film ze spotkania w Chełmnie

- Polska była państwem na niemiecki telefon. Z kanclerz Niemiec Merkel ustalał wiek emerytalny w Polce, co wyszło z jego notatek. Co jeszcze z nią ustalał, co nie wyszło na jaw? - zastanawiał się Patryk Jaki. - Jak Putinem sobie nie życzył rakiet na Wschodzie to Tusk nie zgodził się na tarczę antyrakietową. Z kolei Putin zażyczył sobie by na wiele lat Polska uzależniła się od gazu rosyjskiego. Tusk: proszę bardzo - i podpisał umowę. A alternatywne źródła - zaniechał budowy Baltic Pipe. Nie życzył sobie Putin też wojsk za blisko granic, to Tusk ustawił obronę dopiero na wysokości Wisły. Kogo chcieli bronić? Nie Polski, a Berlina. I tak łaskawca, że nie na linii Odry. I dlatego niemieckie gazety o nim piszą "nasz człowiek w Warszawie", dostał najwyższe niemieckie odznaczenie. A teraz popiera go też Łukaszenka. Jak stocznie nie podobały się Niemcom, bo były konkurencją za dużą - to do Tuska i on je likwidował.