Co się będzie działo w najbliższym czasie w Chełmnie i okolicy? Zagrają m.in. Łobuzy!

Rybieniec - a może na rybkę

Na dużym jeziorze w Rybieńcu zorganizowany zostanie 2 września o godz. 18 I Nocny Turniej Wędkarski o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Stolno. Wpisowe wynosi 50 złotych. Informacje, zapisy - u Pawła Pudrzyńskiego, pod nr tel. 535 219 199 do 1 września do godz. 15. W ręczenie nagród nastąpi 3 września podczas Festynu Rodzinnego w Rybieńcu. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rybieniec - rodzinna zabawa

Chełmno - posłuchaj lektury

Chełmno - "Spacerek po Chełmnie"

Lisewo - rolnicy mają święto

Na stadionie sportowym w Lisewie już 3 września odbędą się dożynki powiatowo-gminne. Rozpoczną się o godz. 14 od mszy św. dożynkowej na stadionie. W programie artystycznym zaplanowano występ Zespołu Pieśni i Tańca Pomorze, a także zespołu Cheerliderki Viktorynki i Dziecięcej Grupy Estradowej z Rypina. Ogłoszone zostaną wyniki konkursów na najładniejszy wieniec dożynkowy i piękną zagrodę. Odbędzie się turniej gmin z humorem oraz prezentacja technik harcerskich w wykonaniu 5 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Lisewa im. Franciszka Bielińskiego. Na scenie zaprezentuje się też zespół Lisewianie. Muzyczne gwiazdy to Luka Rosi, zespół Łobuzy, następnie będzie zabawa taneczna przy muzyce Happy Four.

Tak zaprasza na dożynki do Lisewa zespół Łobuzy

Papowo Biskupie - podziel się życiodajnym płynem

Jubileuszową XX Papowską Akcję Krwiodawstwa zaplanowano na niedzielę 4 września br. Rejestrację i pobór krwi w mobilnym autobusie przy Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim przeprowadzi ekipa medyczna z Toruńskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Tym razem krew zostanie przeznaczona dla małych pacjentów Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Rejestrować można się od godz. 9 do 13. Na każdego krwiodawcę będzie czekał upominek.

Unisław - zostań dawcą szpiku

Marcin Mrugalski, mieszkaniec gminy Unisław, zachorował na białaczkę i czeka na swojego "bliźniaka genetycznego". Pomożecie? Włączcie się do akcji, zarejestrujcie jako dawcy, może okażecie się "bliźniakiem genetycznym" dla pana Marcina lub kogoś innego, kto walczy o życie i czeka na szpik. Rejestracja odbywać się będzie w niedzielę, 4 września od godz. 8:30 do 18, w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu. Dawcą szpiku może zostać osoba w wieku od 18 do 55 lat, w ogólnym dobrym stanie zdrowia.