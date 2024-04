Majówka 2024 w Chełmnie i okolicach. Motomajówka, a potem Teresa Werner - program imprez i wydarzeń

Koncerty, imprezy taneczne, gry terenowe, wyprawy krajoznawcze - to nie wszystko, co w najbliższych dniach zaplanowano w Chełmnie i gminach powiatu chełmińskiego . Jest szansa, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Święto czekolady w Chełmnie

Teatr w Kijewie Królewskim

Spektakl Teatru Miejsca Robert Poryziński, kierowany dla widzów od lat 4 do 104, w pięknej scenerii Oazy Falocz zaplanowano na 28 kwietnia, o godz.16. Jest okazja spędzić rodzinne, niedzielne popołudnie na łonie natury w towarzystwie ciekawych baśniowych opowieści. Zabierzcie ze sobą kocyk, poduchę, krzesełko. W razie niesprzyjającej auty spektakl zostanie przeniesiony do GOK-u. Wstęp wolny.

Dzień Tańca - Belgijka w Chełmnie

Dzień Tańca zaplanowano na 29 kwietnia - o godz. 17.30 - w Chełmnie, aby uhonorować tę uniwersalną formę sztuki, która łączy ludzi na całym świecie. To coroczne wydarzenie, które celebruje pasję do tańca i jednoczy miłośników tej sztuki. Miasto ożywa rytmami różnych stylów tanecznych, oferując każdemu szansę na prezentację swoich umiejętności. B ędzie wspólny, taneczny przemarsz, od Bramy Grudziądzkiej na rynek , gdzie odbędą się pokazy grup tanecznych, działających przy Chełmińskim Domu Kultury oraz wspólny happening z Belgijką w roli głównej.

Gra terenowa w Kijewie Królewskim

Moto-Fire w Papowie Biskupim

O godz. 12.30 przy ruinach Zamku Krzyżackiego w Papowie Biskupim rozpocznie się przejazd kawalkady jednośladów drogami gminnymi. Od godz. 13 do 18 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim będą: wystawa motocykli, atrakcyjny konkurs dla motocyklistów - do wygrania vouchery na paliwo, pokaz sprzętu gaśniczego i pierwszej pomocy, animacje i konkursy dla dorosłych - w stylu Dzikiego Zachodu - kowboj i kowbojka zaproszą chętnych do: siłowania się na rękę na profesjonalnym stole, podnoszenia beczki, trzymania drewnianych bali, drużynowego picie z najdłuższej 20 m deski itp. W klimat Dzikiego Zachodu porwie Was Drink Bar. Bluegrass & Country Band, a dla najmłodszych Cacy Team przygotuje strefę zabaw - będą dmuchańce, zjeżdżalnie, watę cukrowa i popcorn. Dodatkowo: strefa chillout - leżaki, skrzyneczki, ławeczki; strefa gastro - kiełbaska z grilla, karkówka, grochówka, piwko- pamiątkowe zlotowe blachy.