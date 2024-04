Tłumy na "Spacerku po Chełmnie". Majówka 2024 - zapowiedzi imprez na długi weekend majowy. Zdjęcia

Gra terenowa w Kijewie Królewskim

Moto-Fire w Papowie Biskupim

O godz. 12.30 przy ruinach Zamku Krzyżackiego w Papowie Biskupim rozpocznie się przejazd kawalkady jednośladów drogami gminnymi . Od godz. 13 do 18 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Papowie Biskupim będą: wystawa motocykli, atrakcyjny konkurs dla motocyklistów - do wygrania vouchery na paliwo, pokaz sprzętu gaśniczego i pierwszej pomocy, animacje i konkursy dla dorosłych - w stylu Dzikiego Zachodu - kowboj i kowbojka zaproszą chętnych do: siłowania się na rękę na profesjonalnym stole, podnoszenia beczki, trzymania drewnianych bali, drużynowego picie z najdłuższej 20 m deski itp. W klimat Dzikiego Zachodu porwie Was Drink Bar. Bluegrass & Country Band, a dla najmłodszych Cacy Team przygotuje strefę zabaw - będą dmuchańce, zjeżdżalnie, watę cukrowa i popcorn. Dodatkowo: strefa chillout - leżaki, skrzyneczki, ławeczki; strefa gastro - kiełbaska z grilla, karkówka, grochówka, piwko - pamiątkowe zlotowe blachy.

Mityng Lekkoatletyczny w Chełmnie

Rodzinny piknik w gminie Chełmno

Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy będą w Kijewie Królewskim

Pierwsze w tym roku darmowe "Spacerki po Chełmnie"

MAJ

Koncert patriotyczny w Chełmnie

Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Chełmnie

Taras widokowy na wieży fary w Chełmnie

