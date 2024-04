Don Vasyl i cygańskie gwiazdy w hali w Kijewie Królewskim! Co jeszcze będzie się działo w Chełmnie i okolicy w najbliższym czasie?

Koncerty, imprezy taneczne, gry terenowe, wyprawy krajoznawcze - to nie wszystko, co w najbliższych dniach zaplanowano w Chełmnie i gminach powiatu chełmińskiego . Jest szansa, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Dzień Tańca w Chełmnie

Dzień Tańca zaplanowano na 29 kwietnia - o godz. 17.30 - w Chełmnie, aby uhonorować tę uniwersalną formę sztuki, która łączy ludzi na całym świecie. To coroczne wydarzenie, które celebruje pasję do tańca i jednoczy miłośników tej sztuki. Miasto ożywa rytmami różnych stylów tanecznych, oferując każdemu szansę na prezentację swoich umiejętności. B ędzie wspólny, taneczny przemarsz, od Bramy Grudziądzkiej na rynek , gdzie odbędą się pokazy grup tanecznych, działających przy Chełmińskim Domu Kultury oraz wspólny happening z Belgijką w roli głównej.

Warsztaty szycia w Chełmnie

Warsztaty szycia zaplanowano na poniedziałek (22.04.2024), o godz. 17, w Rondzie. Organizatorem jest Chełmińskim Domu Kultury. Na warsztacie nauczą szycia i kreatywnego wykorzystywania odpadków materiałowych, aby nic się nie zmarnowało. Dla kogo? Dla dzieci od 6 lat pod opieką rodzica i młodzieży od 12 lat oraz dorosłych. Do dyspozycji będą maszyny do szycia.

Astronalia w Chełmnie

W sobotę (20.04.2024) zaplanowano w Rondzie w Chełmnie ASTRONALIA 2024 – KOSMICZNE DŹWIĘKI I WIZJE - projekt artystyczno-naukowy Fundacji Artystycznej KOSMOS z Torunia. Koncerty i wykłady skierowane są szerokiej grupie odbiorców, a warsztaty dźwiękowe i wizualne skierowane są do dzieci i młodzieży.

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (10-18 LAT): godz. 11 - warsztaty dźwiękowo-astronomiczne (prowadzenie: VOICES OF THE COSMOS / Sebastian Soberski)godz. 13 - warsztaty tworzenia kosmicznych filmów na diaskopie (prowadzenie: Anna Ruta Pilewicz, Mati Szorstki Matyasik)

WYKŁAD I KONCERT (WSTĘP WOLNY): godz. 19 - multimedialny wykład astronoma Sebastiana Soberskiego (kierownik Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Grudziądzu, radioastronom w Instytucie Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia)godz. 20 - koncert muzyki elektronicznej grupy VOICES OF THE COSMOS (Rafał Iwański – Toruń, Wojciech Zięba – Grudziądz) wzbogacony kosmicznymi obrazami wideo

Targ harcerski w Unisławiu

W niedzielę (21.04.2024), od godz. 10 do 14, zaplanowano Targ Harcerski. Będzie można napić się orzeźwiającej lemoniady, posmakować pysznych wypieków czy sprawdzić co nas czeka w ciasteczku z wróżbą. Nie zabraknie różnego rękodzieła - od bransoletek, przez pluszaki, do rękodzieła wykonanego z drewna. Wszystkie produkty dostępne na stoiskach, będą wykonane przez harcerzy z drużyny BEZ ODBIORU. Celem zbiórki jest uzbieranie środków na nowy proporzec, który jest ważnym elementem dla każdej drużyny harcerskiej.