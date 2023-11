Tak było na otwarciu wystawy w bibliotece w Chełmnie. Jakie wydarzenia w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim? Zdjęcia

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Walentego Fiałka, w ramach cyklu spotkań "Chełmnianie i ich pasje", odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Wojciecha Uniejewskiego pt. "Kosmos na wyciągnięcie ręki". Autor zdjęć w przystępny i ciekawy sposób opowiadał zgromadzonym o swojej pasji. Wystawa znakomicie wpisuje się w tegoroczne obchody Roku Kopernikańskiego. To również jedno z wydarzeń towarzyszących obchodom 790-lecia lokacji Chełmna i Prawa Chełmińskiego. Fotografie można oglądać na piętrze Biblioteki do 31 grudnia 2023 roku.

Wokalistka Kaja Mianowana wraz z zespołem instrumentalnym Warsaw Impressione Orchestra przeniesie słuchaczy w muzyczną podróż przez różne epoki historyczne, prezentując utwory kompozytorów m.in. takich jak Jerzy Matuszkiewicz, Zygmunt Konieczny, Waldemar Kazanecki, czy Czesław Niemen. Znajdą się tu zarówno kompozycje filmowe, jak i utwory instrumentalne oraz piosenki, które stanowią integralną część polskiego dziedzictwa kulturalnego, takie jak "Sen o Warszawie" Czesława Niemena, czy „Popiół i Diament” Stana Borysa do poezji Cypriana Kamila Norwida. Będziemy mieli okazję doświadczyć bogactwa i różnorodności polskiej muzyki, od kompozycji klasycznych, przez muzykę filmową, aż po utwory współczesne, ukazując wyjątkowy przekrój twórczości muzycznej. W repertuarze pojawią się kompozycje ze znanych i uwielbianych filmów oraz seriali, które ukazują ważne wydarzenia i postacie z historii Polski, a także utwory odzwierciedlające ducha oraz dążenia narodu polskiego. Koncert "Popiół i Diament" to nie tylko muzyczna uczta, ale także przypomnienie i refleksja nad ważnymi momentami w historii Polski, przedstawione w wyjątkowy, artystyczny sposób. Bilety, w cenie 10 złotych, w kasie Kinoteatru Rondo i w linku poniżej.

1.01.24 r. w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie odbędą się dwa wyjątkowe koncerty noworoczne, które przeniosą publiczność w świat pełen muzycznych odkryć, oscylujących między klasyką a rozrywką. Wybitna sopranistka Milena Lange i renomowany baryton Michał Janicki wraz z Warsaw Impressione Orchestra zaprezentują różnorodny repertuar, odzwierciedlający ich muzyczną wszechstronność i kunszt. Artyści, znani ze swojej zdolności do łączenia różnych gatunków muzycznych, dostarczą publiczności zarówno wzruszających arcydzieł muzyki klasycznej, jak i energetycznych utworów rozrywkowych oraz przebojów filmowych. Dwa koncerty (o godz. 17 i 20), różnorodny program i wyjątkowi artyści uczynią ten Nowy Rok niezapomnianym dla wszystkich miłośników muzyki. Bilety są już dostępne, do nabycia online iw kasie Ronda. Dla miłośników muzyki to okazja do spędzenia pierwszego dnia 2024 roku w towarzystwie znakomitych artystów i pięknych melodii.