Walentynki Chełmińskie 2024. Kwiat Jabłoni muzyczną gwiazdą w Chełmnie

Od piątku (9.02.2024) do środy (14.02.2024) będziemy w Chełmnie - Mieście Zakochanych obchodzić święto miłości. Wśród wielu wydarzeń, które przyciągają do Chełmna w tym czasie zakochanych - i nie tylko - największym zainteresowaniem cieszy się zazwyczaj koncert główny na starówce. Tym razem zaplanowano go jednak nie na 14 lutego, a na 10 lutego 2024, po godz. 20.

Gwiazdą Walentynek będzie zespół Kwiat Jabłoni - jedyna tak rozpoznawalna w naszym kraju na szeroką skalę folk-popowa grupa. Od 2018 roku z niesłabnącą siłą zespół oczarowuje kolejnych słuchaczy. Od czasu ukazania się w 2019 roku płyty “Niemożliwe” (ze słynnym “Dziś późno pójdę spać”) zespół nie zwalnia: tworzy kolejne hity, wydaje płyty, koncertuje i udziela się społecznie. Liderami grupy są Kasia i Jacek Sienkiewicz.

Bogaty program wydarzenia to m.in. jarmark rękodzieła i kulinariów - od produktów regionalnych z Doliny Dolnej Wisły, po rzekę czekolady – najsłodszego z afrodyzjaków, wiele warsztatów np. perfum z nutką miłości czy kulinarnych - pod okiem doświadczonych szefów kuchni, którzy podzielą się swoją wiedzą i pasją do gotowania. Wieczór pełen blasku i magii, gdzie lampiony będą tańczyć w rytmie letnich snów, zapewni A3 teatr - Kolekcjonerzy Wzruszeń. Także Orkiestra Dęta Chełmno przygotowuje wyjątkowy koncert. Pod batutą dyrygent Doroty Dark, zespół zaprezentuje miłosny repertuar obejmujący klasykę, współczesne kompozycje oraz popularne utwory