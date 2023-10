Dużo wydarzeń kulturalnych, charytatywnych, sportowych w Chełmnie i okolicy. Sprawdź, co zaplanowano w najbliższym czasie

Kluboteka w Kijewie Królewskim

Koncert „Pomorze i przyjaciele" w Chełmnie

„Pomorze i Przyjaciele” to wyjątkowy koncert zaplanowany na sobotę (28.10.2023) o godz. 17. W Rondzie wystąpią: Zespół Pieśni i Tańca „Pomorze” wraz z zaproszonym gościem - Stowarzyszeniem Popierania Kultury Ludowej „Młody Toruń”. Zespoły zaprezentują polskie tańce narodowe, tańce wybranych regionów Polski, publiczność obejrzy folklor od gór po morze. Będzie wesoło, kolorowe i skocznie. Bilety w cenie 10zł do nabycia w Rondzie.

Chóry przyjeżdżają do Chełmna

Piknik charytatywny w Unisławiu

Kwesta na cmentarzu w Chełmnie

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian zaprasza do udziału w kweście, która odbędzie się na cmentarzu parafialnym w Chełmnie w sobotę (28.10.2023), od godz. 10.30 do 13. Każda wrzucona do puszki złotówka przyczyni się do ratowania nagrobków zasłużonych, dawnych mieszkańców Chełmna. Społeczny Komitet Opieki nad Grobami zasłużonych Chełminian już od 25 lat zajmuje się czczeniem pamięci o dawnych mieszkańcach Chełmna nie tylko przybliżając ich biografie, ale również roztaczając opieką nad miejscami spoczynku. Zgromadzone finanse zostaną przeznaczone na akcję sprzątania i upamiętnienia miejsc pochówku zasłużonych mieszkańców. Osoby, które nie mogą wziąć udziału w kweście mogą wpłacać na konto Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian, nr konta 38 9486 0005 0000 1528 2000 0002.