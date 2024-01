Tak było na koncercie kolęd w Chełmnie. Co wydarzy się w najbliższym czasie? Zdjęcia

Zobaczcie zdjęcia z koncertu kolęd w szkole muzycznej w Chełmnie

Kolędy u Pallotynów

Koncert w Rondzie w Chełmnie

Magiczny wieczór pełen świątecznego nastroju! 7 stycznia, o godz. 17, w Rondzie odbędzie się koncert kolęd, podczas którego zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy i świąteczne piosenki w wykonaniu zespołów Chełmińskiego Domu Kultury. To okazja, by jeszcze bardziej zanurzyć się w atmosferze świąt. Wystąpią młodzi uczniowie Małej Akademii Jazzu, Zespół Pieśni i Tańca Pomorze, Orkiestra Dęta oraz soliści i solistki zajęć wokalnych, nie zabraknie również tanecznego akcentu dzięki grupie Mażoretek (z grupy najstarszych dziewcząt). Nie przegapcie tego wyjątkowego wieczoru pełnego magii i muzyki.

Na sportowo w Chełmnie

Wystawa fotograficzna "Nocą widać więcej" Krzysztofa Kujawy

11 stycznia, o godz. 16, w Sali Ślubów zaplanowano wernisaż wystawy Krzysztofa Kujawy. Pochodzi on z Bydgoszczy, a z Chełmnem związany jest od kilkunastu lat. Jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, najstarszej polskiej organizacji zrzeszającej fotografów przyrodniczych. Pasję fotograficzną zmienia stopniowo w sposób na życie, o którym chętnie opowiada obrazem i słowem. Jego zdjęcia opublikowano m.in. na chełmińskich kalendarzach. Astrofotografia i podróże z nią związane są tym co pasjonuje go najbardziej. Jak sam mówi, stąd tytuł wystawy, nocą widać więcej. Oddalając się od miejskich świateł zmysły w ciemności ulegają wyostrzeniu, wchodzimy do największego muzeum jakie istnieje, z najstarszymi eksponatami. Wchodzimy do muzeum starszego niż jakiekolwiek stworzone ludzką ręką. Podczas wernisażu odbędzie się prelekcja. Niektóre z obrazów dostępne będą podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.