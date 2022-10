W Muzeum Ziemi Chełmińskiej jest nowa wystawa. Pod patronatem Ambasady Japonii. Zdjęcia

Według legendy pewnego dnia w górnym biegu rzeki Okamoto pojawiła się tajemnicza kobieta, która powiedziała: "Nie ma tutaj dobrych warunków dla rolnictwa, macie jednak czystą wodę i lasy pełne naturalnego bogactwa. Nauczę was wykonywać papier. Jeśli będziecie go robić, wasze życie będzie dostatnie". Następnie nauczyła mieszkańców, jak czerpie się papier, i zniknęła. Ta legendarna postać do dziś czczona jest pod postacią bogini Kawakami Gozen - "Czcigodnej z Góry Rzeki" W 1923 roku uznano za patronkę wszystkich papierników w Japonii.