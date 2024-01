Tak było na otwarciu odnowionej Sali Ślubów w Muzeum Ziemi Chełmińskiej i nowej wystawy. Zdjęcia

O rodzinie i twórczości chełmińskich artystów - Piotrowiczów

W Muzeum otwarta została także wystawa czasowa "Trzy pokolenia artystów malarzy z Chełmna". Jan, Antoni i Irena Piotrowiczowie - to im poświęcona została nowa ekspozycja. Można ją oglądać do końca lutego 2024 roku.

Zobaczcie zdjęcia z otwarcia muzealnej sali sądowej po remoncie i nowej wystawy w Chełmnie

Wystawa fotograficzna "Nocą widać więcej" Krzysztofa Kujawy

11 stycznia, o godz. 16, w Sali Ślubów zaplanowano wernisaż wystawy Krzysztofa Kujawy. Pochodzi on z Bydgoszczy, a z Chełmnem związany jest od kilkunastu lat. Jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, najstarszej polskiej organizacji zrzeszającej fotografów przyrodniczych. Pasję fotograficzną zmienia stopniowo w sposób na życie, o którym chętnie opowiada obrazem i słowem. Jego zdjęcia opublikowano m.in. na chełmińskich kalendarzach. Astrofotografia i podróże z nią związane są tym co pasjonuje go najbardziej. Jak sam mówi, stąd tytuł wystawy, nocą widać więcej. Oddalając się od miejskich świateł zmysły w ciemności ulegają wyostrzeniu, wchodzimy do największego muzeum jakie istnieje, z najstarszymi eksponatami. Wchodzimy do muzeum starszego niż jakiekolwiek stworzone ludzką ręką. Podczas wernisażu odbędzie się prelekcja. Niektóre z obrazów dostępne będą podczas licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.