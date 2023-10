Chełmiński Ring 2023. Kilkanaście walk bokserów z województwa kujawsko-pomorskiego - i nie tylko - obejrzały setki kibiców! Zdjęcia

Walki bokserskie odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2.

Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz. Rozegrano 16 walk, w których wystąpiło trzech reprezentantów CHKB Chełmno - Anita Bulińska, Karol Witkowski i Daniel Kosiński. Wszyscy wygrali w swoich kategoriach. Rozegrano także dwie walki pokazowe, w których wystąpili Julia Pyjko i Tomasz Raniszewski (oboje z CHKB Chełmno).

– Myślę, że zawody mogły się podobać, nasi zawodnicy na pewno zrobili postępy w porównaniu do ubiegłorocznej edycji. Dziękuję kibicom za tak liczne przybycie, to daje dużą moc do dalszej pracy na rzecz chełmińskiego pięściarstwa. Dziękuję członkom zarządu klubu, którzy wykonali kawał dobrej roboty przy organizacji - mówił Mariusz Błaszkiewicz, prezes i trener CHKB.