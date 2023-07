Przegląd prasy z tygodnia 16.07.2023. Co działo się w Chełmnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W Podwiesku (gmina Chełmno) w ogniu stanął dziś po południu (13.07.2023) samochód ciężarowy. Do akcji ruszyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Chełmnie i OSP Podwiesk.

Dwóch młodych mężczyzn z Chełmna odpowie za zabranie cudzej własności, nie pytając o zgodę. Ich podróż zakończyła się w rowie. Właściwie - dla jednego z nich, który doznał poważnych obrażeń - w szpitalu. A to nie koniec.

W Głażewie (gmina Unisław) zawodnicy walczyli o podia i kolejne punkty w klasyfikacji mistrzowskiej pit bike. Miłośnikom małych dwóch kółek, którzy przyjechali do Głażewa, czas upłynął pod znakiem off-roadu

W środę rano (12.07.2023) policjanci zostali poinformowani o tym, że w okolicy Bieńkówki w rowie leży - kołami do góry - samochód. Natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia.

Do dwóch wypadków drogowych doszło w powiecie chełmińskim we wtorek (11.07.2023). Kierowcy uczestniczący w obu zdarzeniach drogowych - w Papowie Biskupim i Unisławiu - trafili do szpitali.

IV-ligowa Chełminianka Chełmno rozpocznie nowy piłkarski sezon od spotkania z Kujawianką Izbica Kujawska w pierwszy weekend sierpnia.

Sławomir Cieślicki - dyrektor PUP w Chełmnie odebrał w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim umowę o finansowanie przedsięwzięć interwencyjnych na rynku pracy – staży zawodowych, systemowych dotacji na założenie nowych firm i tworzenie nowych miejsc oraz na organizację wysokiej jakości kursów zawodowych i szkoleń.