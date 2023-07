Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie dostanie ponad 3 mln złotych. Umowa została podpisana. Na co?

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie trafi 3.189.547,11 złotych.

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie realizuje od 1.06.2023 do 30.06.2024 roku projekt pn.: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia - PUP w Chełmnie (I)" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

- To jeden z elementów dużego pakietu wsparcia gospodarki w naszym regionie, pierwsze uruchamiane przez nas duże środki nowej perspektywy. Podobnie realizowaliśmy interwencję na rynku pracy w poprzedniej perspektywie – powstało dzięki temu m.in. wiele nowych miejsc pracy – i spełniło to nasze oczekiwania. Co ważne, w projektach, które realizować będą powiatowe urzędy pracy w całym regionie, jest istotny pakiet wsparcia dla młodych ludzi rozpoczynających życie zawodowe od założenia własnej firmy – powiedział przed ceremonią wręczenia umów marszałek Piotr Całbecki.