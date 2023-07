Mistrzostw Polski Pit Bike Off-Road w Głażewie za nami! Wspaniała sportowa rywalizacja w gminie Unisław. Zdjęcia

Za nami II runda Mistrzostw Polski Pit Bike Off-Road. Jednocześnie, zawodnicy walczący o tytuły mistrza w tym sezonie, przekroczyli właśnie półmetek zmagań. W 30-stopniowym upale rywalizowali w dziewięciu klasach i klasyfikacji zespołowej. Sportowe zmagania to nie tylko impreza sportowa, ale również ważne wydarzenie w naszym regionie.

- Gratuluje organizatorom, to były fantastyczna zawody! - mówi Jakub Danielewicz, wójt gminy Unisław. - To, co należy podkreślić i co powtarzają również zawodnicy, to świetnie przygotowany tor i niepowtarzalny klimat. Cieszymy się, że zawody tej rangi zawitały do naszej gminy. To, co ważne jest dla mnie, to fakt, że wyciągamy dzieciaki sprzed komputerów, ekranów - nie tylko zawodników, ale i kibiców, którzy spędzają tu czas. Ważny aspekt to również edukacja - dzieciaki i młodzież uczą się tu w bezpiecznych warunkach, w przyszłości wykorzystają zdobyte umiejętności i dobre nawyki na drodze.