Kierowca forda uderzył w drzewo. Motorowerzysta upadł, bo chciał ominąć psa, który wbiegł na ulicę. Zdjęcia Monika Smól

Do dwóch wypadków drogowych doszło w powiecie chełmińskim we wtorek (11.07.2023). Kierowcy uczestniczący w obu zdarzeniach drogowych - w Papowie Biskupim i Unisławiu - trafili do szpitali.