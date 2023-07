Dachowanie w Bieńkówce. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Zdjęcia

Jak podejrzewają policjanci, prawdopodobnie nocą lub wczesnym rankiem doszło do wypadku w Bieńkowce (gmina Chełmno). Kierowca suva koloru niebieskiego dachował i uciekł z miejsca wypadku. W samochodzie, gdy dotarli na miejsce strażacy i policjanci, nie było bowiem żadnych osób. Strażacy postawili pojazd na koła.

Kierowca w Bieńkówce dachował i uciekł

Policjanci ustalili kim jest właściciel suva daihatsu, dotarli już do niego. Ten zapewnia, że nie on kierował i dachował tym samochodem. Mundurowi prowadzą czynności wyjaśniające mające na celu ustalenie, kto kierował pojazdem w trakcie zdarzenia drogowego, czy osoba ta była trzeźwa i czy miała uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi.

A może są świadkowie tego zdarzenia? Jeśli ktoś ma wiedzę na temat wypadku, proszony jest o kontakt z policją w Chełmnie.

Kiedy pojawią się nowe informacje, będziemy uzupełniać artykuł.