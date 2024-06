Przegląd prasy z tygodnia 16.06.2024. Co działo się w Chełmnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Chełmna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miss Polonia 2024. Zobaczcie zdjęcia pięknych finalistek konkursu. Poznajcie bliżej kandydatki do bursztynowej korony”?

Przegląd tygodnia: Chełmno, 16.06.2024. 9.06 - 15.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Miss Polonia 2024. Zobaczcie zdjęcia pięknych finalistek konkursu. Poznajcie bliżej kandydatki do bursztynowej korony Finał 95. już edycji konkursu Miss Polonia 2024 zbliża się wielkimi krokami. Gala odbędzie się w ostatni piątek czerwca. Poznajcie 24 piękne finalistki, które walczyć będą o tytuł najpiękniejszej Polki. 📢 Bal ósmoklasisty w Chełmnie 2024. Bawili się uczniowie SP1 w Chełmnie. Zdjęcia Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie bawili się na swoim pierwszym balu - balu ósmoklasistów. Zabawa była świetna! 📢 Uczniowie szkoły muzycznej w Chełmnie zagrali koncert dla swojego miasta. Zdjęcia W czwartek (13.06.2024) melomani mieli przyjemność wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. G. G. Gorczyckiego w Chełmnie.

Tygodniowa prasówka 16.06.2024: 9.06-15.06.2024 Chełmno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Chełmnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nauczyciel szkoły w Grubnie wyróżniony podczas XXIV Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Andrzej Wojciechowski, nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, został doceniony przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

📢 Koncerty, "Spacerki", święto klubu sportowego - wkrótce w Chełmnie i okolicy (14-30.06.2024). Mamy zdjęcia z wystawy W kościele pw. św. Piotra i Pawła otwarta została wystawa wystawa. Elektryczne Gitary, Sarsa, Grzegorz Hyży, ABBA M - w powiecie chełmińskim. Jakie wydarzenia zaplanowano w powiecie chełmińskim wkrótce? Sprawdźcie!

📢 Złote gody w Chełmnie. Medale prezydenta dla jubilatów. Zdjęcia W czwartek (13.06.2024) jubileusze małżeńskie świętowały pary z Chełmna. Medale prezydenta RP wręczył im burmistrz Chełmna, Mariusz Kędzierski. 📢 Pościg w Chełmnie! Dlaczego kierowca opla uciekał przed policją? Kierowca osobowego opla najpierw uciekał przed policyjnym radiowozem, a gdy już został zatrzymany - złożył mundurowym niemoralną propozycję - w zamian za to, że go puszczą. Takie "oferty" to rzadkość! 📢 Policjant z Tucholi w czołówce ogólnopolskiej w konkursie dzielnicowych Mł. asp. Tomasz Gac z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi zajął wysokie miejsce w drugiej edycji plebiscytu na #SuperDzielnicowego, w ramach akcji społecznej #DzielnicaBEZstrachu.

📢 Tragiczny wypadek niedaleko Tucholi. Zginął Arkadiusz Tomiak, ceniony operator filmowy "Arkadiusz Tomiak, znakomity operator filmowy zginął tragicznie w wypadku samochodowym w drodze do rodzinnego Koszalina na festiwal "Młodzi i Film" - czytamy na facebookowym profilu Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 📢 Mały chełmnianin nagrodzony za obywatelską postawę przez burmistrza Chełmna Kacper Grzelak z kl. I b Szkoły Podstawowej nr 2 został nagrodzony przez burmistrza Chełmna. Za co? - Za wyjątkową postawę obywatelską! - zdradza Mariusz Kędzierski. Czyli? 📢 Wybraliśmy Kobiece Twarze Kujaw i Pomorza. Oto wyniki i zdjęcia z finałowego forum Podczas Forum Kobiecości nagrodziliśmy 10 laureatek z miast i powiatów, które zdobyły najwięcej głosów w województwie, i zaprosiliśmy je do castingu. Jury wybrało główne zwyciężczynie, które otrzymały tytuły Kobieca Twarz Kujaw i Pomorza w każdej kategorii pokoleniowej.

📢 Horoskop dzienny wróżki Romy na wtorek 11 czerwca 2024. Sprawdź, co cię spotka Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na wtorek 11 czerwca 2024. Dowiedz się co Cię czeka. Zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

