Prasówka 9.06.2024 z całego tygodnia w Chełmnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W piątek i sobotę (7-8 czerwca 2024 roku) na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. ul. Chopina 8 we Włocławku odbywają się Ogólnopolskie Zawody - Mistrzostwa KZ LZS w lekkiej atletyce do lat 18, 20 i 23. Zobaczcie zdjęcia i wideo z tego ogólnopolskiego, sportowego wydarzenia.

Młode osoby z niepełnosprawnościami z powiatu chełmińskiego uczestniczyły w Pikniku Integracyjnym zorganizowanym przez nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie.

Przez cały tydzień w Komendzie Powiatowej PSP w Chełmnie w ramach Prewencji Społecznej odbywają się pokazy.

