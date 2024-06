Policjant z Tucholi w czołówce ogólnopolskiej w konkursie dzielnicowych

- Polska Policja jest formacją otwartą, nieustannie poszukującą nowych partnerów oraz kanałów komunikacji ze społeczeństwem celem budowania międzyinstytucjonalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa. Cieszę się, iż bezpieczeństwo - jako wartość wspólną - dostrzegają również podmioty komercyjne. (...) Troska o dobro drugiego człowieka wprost wpisuje się w motto Polskiej Policji „Pomagamy i chronimy”. Sam plebiscyt #SuperDzielnicowy jest doskonałą okazją do przełamania bariery anonimowości, która jest dużym problemem społecznym, jest także doskonałą okazją do wyjścia do mieszkańców przez samych dzielnicowych, co wydaje się już przynosić efekty, albowiem tegoroczna edycja plebiscytu cieszyła się zdecydowanie większym zainteresowaniem, a przede wszystkim nominowana została blisko połowa dzielnicowych z terenu całego kraju - powiedział nadinsp. Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji.