Nie żyje Tadeusz Jagodziński. Był zastępcą burmistrza Chełmna

- "Jagoda" przez osiem lat współpracował ze mną wzorowo, nigdy nie było między nami nawet najmniejszego zgrzytu - mówi Mariusz Kędzierski. - Zanim zaproponowałem Tadeuszowi stanowisko, spotkaliśmy się tylko raz, gdy jako szef komisji rewizyjnej zaprosiłem go na spotkanie. Był wtedy szefem Zakładu Usług Miejskich. Dlaczego wybrałem osobę, której praktycznie nie znałem? O Jagodzińskim mówiło się w Chełmnie, że "zjadł zęby" w miejskich firmach, że wie, gdzie jest jaka rura czy jaki numer ma budynek. Wielu kolegów burmistrzów obsadza to stanowisko politycznie, przekazując komuś z kim wchodzi się w koalicję. Ja się tym nie kierowałem, chciałem człowieka do konkretnej roboty. On był doświadczony, natomiast ja byłem młody. Początkowo, gdy gdzieś jechaliśmy lub ktoś przyjeżdżał do urzędu - często do niego zwracał się: burmistrzu.