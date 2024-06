Koncerty, "Spacerki", święto klubu sportowego - wkrótce w Chełmnie i okolicy (14-30.06.2024). Mamy zdjęcia z wystawy

Dzień Rodziny w Stolnie

Dzień Rodziny zaplanowano na 14.06.2024 roku w Szkole Podstawowej w Stolnie. Będzie wiele zabaw, animacji, warsztaty przyrodnicze, z pierwszej pomocy, kulinarne i artystyczne, a także eksperymenty, pamiątkowe zdjęcia, pokaz broni palnej. Nie zabraknie waty cukrowej i popcornu. Impreza na boisku przy szkole potrwa od godz. 9 do 12.

Festyn w Robakowie

Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno z Gminą Stolno już po raz osiemnasty organizuje Powiatowy festyn ruchowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z okazji Dnia Dziecka. Odbędzie się on 15.06.2024 roku, od godz. 10 do 13, przy Szkole Podstawowej w Robakowie.

50-lecie klubu w Starogrodzie

Skosztuj dawnych smaków wsi Stablewice

Bezpłatne „Spacerki po Chełmnie” z przewodnikiem

Po raz 28. Koło Przewodników PTTK organizuje - bezpłatne! - zwiedzanie z przewodnikiem pt. “Spacerkiem po Chełmnie”. I tak, w niedzielę 16 czerwca będzie Europejski Dzień Gotyku Ceglanego – “Odkryj uroki gotyku w Chełmnie”. Na trasie zwiedzania m. in.: układ urbanistyczny, rynek z gotycko-renesansowym ratuszem, kamienica Cywińskich, kościół farny, Akademia Chełmińska, klasztor, kościół pofranciszkański (z zewnątrz) i podominikański, mury obronne. Przewodnikiem będzie Jarosław Nowak.

Baszta Prochowa w Chełmnie

W soboty - od czerwca do września, otwarta jest Baszta Prochowa w Chełmnie. Dla zwiedzających czynna jest od godz. 10.30 do 13.

Wibracje Letniego Przesilenia w Chełmnie

22-23 czerwca to czas Wibracji Letniego Przesilenia nad Jeziorem Starogrodzkim i na rynku w Chełmnie. W sobotę nad Jeziorem Starogrodzkim zaplanowano obchody Sobótki. Ten tradycyjny obrzęd, będący istotnym elementem dziedzictwa naszych przodków, celebruje tożsamość regionalną i narodową. Uczestnicy będą świadkami kolorowego widowiska, w którym zespoły folklorystyczne prezentują bogactwo tradycji muzycznych i tanecznych. Podczas wydarzenia królować będą kujawiaki, oberki i mazury. Obrzęd Sobótki to nie tylko spotkanie z tradycją, ale także okazja do cieszenia się kulturalnym dziedzictwem w malowniczym otoczeniu jeziora.