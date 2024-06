Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Sprawdźcie, gdzie była najwyższa frekwencja. Zdjęcia

Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 37 590.

Która gmina z najwyższą frekwencją wyborczą?

W Chełmnie oddano 4 831 ważnych głosów. Uprawnionych do głosowania było tu 13 364 osób. Frekwencja w mieście wyniosła więc 36,15 proc. Najliczniej głosowali mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, gdzie frekwencja wyniosła 47,06 proc. Na drugim miejscu był Okręg nr 6 mieszczący się w Szkole Podstawowej nr 2, czyli zmobilizowali się do pójścia do urn mieszkańcy ulic: Azaliowa, Bażancia, Bliska, Bociania, Chabrowa, Czyżykowa, Gołębia, Jaskółcza, Kolibrowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, Orla, Osnowska nr: 1 - 34A, Piotra Skargi, plac Dr. Rydygiera, Różana, Słowicza, Storczykowa, Strusia, Toruńska nr: 16, 18, 20 - 68, Wrzosowa, Żurawia.